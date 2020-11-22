اليوم السابع
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تعرف على مميزات "الصوب الزراعية " لمواجهة تغيرات المناخ وحماية المحاصيل

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:00 ص
تعرف على مميزات "الصوب الزراعية " لمواجهة تغيرات المناخ وحماية المحاصيل الصوب الزراعية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد توفيق، خبيرالصوب الزراعية والزراعات المائية بمركز البحوث الزراعية  بوزارة  الزراعة ، مع زيادة التغيرات المناخية ، أصبح هناك خطل خطر على انتاجية محاصيل الخضر ولمواجهة هذه التحديات ، تم التوسع فى الزراعات البيوت المحمية من خلال انشاء الصوب عالية التكنولوجيا للتحكم فى درجات الحرارة بداخلها وبالتالى امكانية زراعة العديد من محاصيل الخضر وزيادة الإنتاجية 

وأكد "توفيق" أن رؤية القيادة السياسية المصرية فى تنفيذ المشروع القومى لـ 100 ألف فدان صوب ، جاءت للتغلب على التحديات التى تواجه انتاج الخضر فى مصر تحت ظروف التغيرات المناخية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل أسعار الخضر والفاكهة ، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية ، مشيرا الى أن التحدى الحقيقى للتوسع فى إنشاء الصوب هو نقص المياه ، لذلك يجب اتباع نظم الزراعة داخل الصوب ذات التكنولوجيا العالية ، لتوفير المياه وكذلك توفير منتج يتميز بالجودة العالية .

 


الصوب الزراعية

البيوت المحمية

انتاج الخضر

المناخ المتغير

اخبار اليوم

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