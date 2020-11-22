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تعرف على الخط الثالث للمترو وموعد انتهاء تنفيذه × 9 معلومات

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:00 م
تعرف على الخط الثالث للمترو وموعد انتهاء تنفيذه × 9 معلومات الخط الثالث للمترو
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن الخط الثالث للمترو ومواصفاته وموعد انتهاء تنفيذها خلال التقرير التالى:

1ـ الخط الثالث بدأ تنفيذه في 2012 وتكلفته الإجمالية تصل إلى 128 مليار جنيه تكلفة تنفيذه.

2ـ تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مراحله الأولى والثانى والرابعة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة منه.

3ـ الخط الثالث للمترو بعد اكتمال تنفيذه سيصل إلى 40.7 كم وسيكون أطول خط مترو بالشرق الأوسط.

4ـ متوقع انتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة واكتمال تنفيذ الخط الثالث بالكامل في إبريل 2023.

5ـ جميع محطاته وقطاراته مكيفة.

6ـ يتم تمويل تكلفة تنفيذه عبر قورض دولية وموازنة الدولة.

7ـ محطاته بها سلالم كهربائية تصل إلى مستوى سطح الشارع.

8ـ منفذ بمواصفات أوربية وفق أحدث التكنولوجيا بالعالم.

9ـ محطاته بالكامل سيتم تزويده بماكينات صراف آلى لاستخراج تذاكر المترو بجانب شبابيك الحجز بالمحطات.

 

 

 


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الخط الثالث للمترو

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