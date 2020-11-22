تعاون بين محافظة الغربية وجامعة طنطا لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا

الغربية عادل ضرة

شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، فى الاجتماع الموسع الذى ترأسه الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية بمقر ديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى لمستشفيات طنطا الجامعية، ووكلاء وزارة الصحة والتأمين الصحى والطوارئ والإسعاف بالغربية

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار بحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة طنطا، وذلك لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على استمرار تقديم مستشفيات طنطا الجامعية لكافة سبل الدعم والرعاية الصحية لمرضى "كورونا"، وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار الفيروس.

وأشار الدكتور أحمد غنيم، إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال تطوير قسم الصدر بالمستشفى الرئيسى، تمهيدًا لتشغيل مركز علاج وأبحاث "كورونا" مطلع يناير المقبل 2021، وتجهيزه وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبى اللازم لمرضى كورونا.