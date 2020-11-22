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تسجيل 389 وفاة و18662 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:25 م
تسجيل 389 وفاة و18662 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 389 وفاة و18662 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. ووفقا لموقع روسيا اليوم أوضحت ذكرت السلطات البريطانية أنه تم تسجيل 389 وفاة و18662 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مشيرة إلى أن عدد الوفيات يشمل 141 حالة تم حذفها من الإجمالى يوم السبت الماضي عن طريق الخطأ.

وأظهرت بيانات يوم أمس السبت تسجيل 341 وفاة و19875 إصابة جديدة بالفيروس وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد لفرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة لمدة شهر.


بريطانيا

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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