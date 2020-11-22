اليوم السابع
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تركيا فى المركز الأخير لمؤشر إتقان اللغة الإنجليزية 2020 فى أوروبا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:09 م
تركيا فى المركز الأخير لمؤشر إتقان اللغة الإنجليزية 2020 فى أوروبا اللغة الانجليزية - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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وفقًا لآخر تقرير لمنظمة English First، المعنية بتوفر فرص التعليم باللغة الإنجليزية في العالم وقياس مستوى إتقان اللغة، جاءت هولندا فى المركز الأول كأفضل دولة متحدثة للإنجليزية وهى ليست لغتها الأم واتبعها كلاً من الدنمارك وفنلندا، بينما جاءت تركيا فى المركز الأخير.

ووفقا لصحيفة خبرلر التركية، أنه بالنظر إلى دول المنطقة جاءت كلاً من تركيا وأذربيجان في المركز الأخير في أوروبا من حيث إتقان اللغة الإنجليزية.

ويشمل مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية لعام 2020 100 دولة. جاءت تركيا فى المركز 69 من بين 100 دولة هو إجمالى الدول شملها المؤشر وجاءت فى تصنيف المستوى "المنخفض".

وكانت أفضل 5 دول في هذه القائمة هي الدول الاسكندنافية ودول شمال أوروبا مثل هولندا والدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج، تليها النمسا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وسنغافورة.


تركيا

اتقان الانجليزية

English First

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