ترامب يهاجم وسائل الإعلام مجددا: كورونا فى جميع أنحاء العالم وليس أمريكا فقط

كتب محمد سعودي

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا على وسائل الإعلام مجددا بسبب أسلوب تغطيتها ومعالجتها لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث غرد عبر تويتر قائلا :"دائمًا ما "تنسى" وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار الكاذبة أن تذكر أن عددًا أقل بكثير من الناس يموتون عندما يصابون بـ كوفيد 19، و هذا ينطبق على كل من علاجاتنا المتقدمة والمعرفة المكتسبة لأطبائنا وممرضاتنا وعمال الخطوط الأمامية!".

وأضاف ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"لا تتحدث وسائل الإعلام الكاذبة عن حقيقة أن فيروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه شارك في اجتماع مجموعة العشرين الافتراضي وكان الموضوع الأكبر هوالشفاء من فيروس كورونا بسرعة خاصة في ظل وجود لقاحاتنا"، مشيرا في تغريدة أخرى إلى فشل جو بايدن في التعامل مع أزمة أنفلونزا الخنازير H1N1.



دونالد ترامب عبر تويتر

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"لقد قام الرئيس ترامب بالعديد من الأشياء العظيمة.. أكبر التخفيضات الضريبية والتنظيمية في التاريخ ، والقوة الفضائية، وإعادة بناء جيشنا ، وإصلاح VA ، والجدار ... ولكن ربما يكون الأهم من ذلك كله هو ما يفعله الآن ، وفضح الفساد في عمليتنا الانتخابية ".

ويرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن ، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد طريق دستوري للمضي قدمًا ليبقى في البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف حقيقية من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة حيث قال مايك بومبيو، وزير الخارجية ، قبل أيام: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب الثانية".