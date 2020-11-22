ترامب يصر على تزوير الانتخابات الرئاسية: مراقبو التصويت طردوا من غرف العد

كتب محمد سعودي

واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في نوفمبر الجاري، مصرا على أنها شهدت عمليات تزوير، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "بخلاف السياسة، كيف تخسر قضية يتم فيها حرمان أعداد كبيرة من الناخبين، أكثر بكثير مما تحتاجه لقلب ولاية بنسلفانيا؟".

وأضاف ترامب عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "طرد مراقبى التصويت من غرف العد. سيصوت الناس ليكتشفوا أنهم قد صوتوا بالفعل من خلال اقتراع مزيف".



ترامب عبر تويتر

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عدم اقراره بنتيجة الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الفائز جو بايدن بسبب ما اعتبره مئات الآلاف من الأصوات المزورة التى يمكنها قلب الانتخابات، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " لا يمكن قبول نتائج الانتخابات التى أجريت بمئات الآلاف من الأصوات المزورة، وما حدث هو ما يكفى لقلب الانتخابات بسهولة".

وأضاف الرئيس دونالد ترامب فى تعليقه على نتيجة الانتخابات: " كان هناك مئات الآلاف من الأصوات التى تم الإدلاء بها حيث لم يُسمح لمراقبى الاستطلاعات الجمهوريين بـ"المشاهدة"، ولا حتى المسموح لهم فى غرف العد. وبالمثل مع الاقتراع المزيف وتصويت الأموات".

وهاجم دونالد ترامب، جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب، منتقدا قيامه بالبدء فى تشكيل إدارته بالوقت الحالى رغم عدم إعلان النتائج النهائية للانتخابات، قائلا عبر حسابه بموقع "تويتر": "لماذا يشكل جو بايدن مجلس الوزراء بهذه السرعة، بينما وجد المحققون التابعون لى مئات الآلاف من الأصوات المزورة، بما يكفى "لقلب" 4 ولايات على الأقل، وهذا بدوره كافٍ للفوز فى الانتخابات؟ نأمل أن يكون لدى المحاكم أو الهيئات التشريعية شجاعة لفعل ما يجب القيام به للحفاظ على نزاهة انتخاباتنا، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها. العالم يشاهد".