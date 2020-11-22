ترامب: نتطلع للعمل مع إيطاليا خلال رئاستها لمجموعة 20 فى عام 2021

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، إنه يتطلع للعمل مع إيطاليا خلال رئاستها لمجموعة 20 فى عام 2021، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في نوفمبر الجاري، مصرا على أنها شهدت عمليات تزوير، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "بخلاف السياسة، كيف تخسر قضية يتم فيها حرمان أعداد كبيرة من الناخبين، أكثر بكثير مما تحتاجه لقلب ولاية بنسلفانيا؟".

وأضاف ترامب عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "طرد مراقبى التصويت من غرف العد. سيصوت الناس ليكتشفوا أنهم قد صوتوا بالفعل من خلال اقتراع مزيف".