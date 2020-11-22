تراجع بورصة مسقط بنسبة 0.41% في أول جلسة تداول بعد إجازة العيد الوطني الخمسين

كتب هانى الحوتى

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% خاسراً 15.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.620 نقطة، وذلك في أول جلسة تداول بعد إجازة العيد الوطني الخمسين، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 660.8 ألف ريال عبر تنفيذ 284 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.85%، ثم سهم، ثم سهم "الوطنية للتأمين الحياة والعام" بنسبة 1.68%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 1.19%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "بنك ظفار" بنسبة 3.77%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 2.56%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 95.2 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، عن إدراج صكوك حديقة المدينة لغاية تاريخ استحقاقها في 21 نوفمبر 2025.