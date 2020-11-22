اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص 200 فدان لجامعة طنطا بالوادى الجديد لاستصلاحها وإجراء أبحاث زراعية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:57 م
تخصيص 200 فدان لجامعة طنطا بالوادى الجديد لاستصلاحها وإجراء أبحاث زراعية جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، عن تخصيص مساحة 200 فدان للجامعة كمرحلة أولى، لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وذلك بالمنطقة المقترحة بالكيلو 50 بطريق الخارجة- الداخلة بالوادى الجديد.

 

جاء ذلك عقب توقيعه لبروتوكول تعاون اليوم الأحد، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحضور عدد من أساتذة وعمداء كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

 

وأوضح الدكتور عماد عتمان، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادى الجديد ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مثمنًا جهود محافظة الوادى الجديد بقيادة اللواء محمد الزملوط، فى تحقيق خطط التنمية الشاملة للمحافظة بشكل خاص ومصر بشكل عام.

 

 


اخبار عاجله

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

جامعة طنطا

محافظة الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة