تخصيص 200 فدان لجامعة طنطا بالوادى الجديد لاستصلاحها وإجراء أبحاث زراعية

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، عن تخصيص مساحة 200 فدان للجامعة كمرحلة أولى، لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وذلك بالمنطقة المقترحة بالكيلو 50 بطريق الخارجة- الداخلة بالوادى الجديد.

جاء ذلك عقب توقيعه لبروتوكول تعاون اليوم الأحد، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحضور عدد من أساتذة وعمداء كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور عماد عتمان، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادى الجديد ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مثمنًا جهود محافظة الوادى الجديد بقيادة اللواء محمد الزملوط، فى تحقيق خطط التنمية الشاملة للمحافظة بشكل خاص ومصر بشكل عام.