اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تخبط فى قصر الديكتاتور..أردوغان يوبخ مستشاره بسبب تصريحات حول الأكراد والمعتقلين

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:50 م
تخبط فى قصر الديكتاتور..أردوغان يوبخ مستشاره بسبب تصريحات حول الأكراد والمعتقلين اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مستشاره الرئاسي بولنت أرينتش، بعد دعوة الأخير الحكومة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، مثل الناشط الحقوقي، عثمان كافالا، وزعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش.

ووفقاً لـ" تركيا الآن"، رد أردوغان خلال خطابه بالمؤتمر الإقليمي السابع لحزب العدالة والتنمية، الموجه إلى مدن إسبرطه وجوموش خانه، وبوردور، وسينوب، وكاستامونو، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، على أرينتش قائلًا: «أولئك الذين تسببوا في وفاة ياسين بورو، لا يمكن الدفاع عنهم أبدًا من قبل الرئيس أو من قبل رفقاء دربه، لا يمكننا أن نكون المدافعين عن أولئك الذين نظموا احتجاجات جيزي بارك».

وأضاف الرئيس التركي أنه «خلال الفترة الأخيرة، أصبحنا نرى أن هناك من يحاول إشعال فتنة جديدة من خلال التركيز على بعض التصريحات الفردية التي لا ترتبط بنا أبدًا، رغم أننا عملنا معًا من وقت لآخر، لكن لا يمكن ربط تصريحاته الشخصية بالرئيس أو حكومتنا أو حزبنا».

يذكر أن الحكومة التركية قد وجهت اتهامات لحزب العمال الكردستاني، بقتل ياسين بورو بعد أن تعرض للتعذيب في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.

 

 

 


الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان

تركيا

أنقرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خلاف حاد بين المعارضة التركية وحزب الديكتاتور العثمانى.. العدالة والتنمية يتهم حزبا معارضا بتسول الديمقراطية من الدول الأجنبية.. والمرأة الحديدية فى تركيا ترد: أردوغان حول الشعب إلى «حمقى»

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:50 م

رئيسة حزب معارض فى تركيا: أردوغان حول الشعب التركى إلى «حمقى»

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:58 م

وزير المالية السعودي: بيان مجموعة العشرين أقر بالإجماع لكن تركيا أردات أن "يُسمع صوتها"

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:05 م

تقرير يكشف أزمات تركيا.. صهر أردوغان ورط بلاده فى ديون بمليارات الليرة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:00 م

محمد بن سلمان :مجموعة العشرين ستصدر بيانا يوضح موقف تركيا من البيان الختامى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:30 م

جمهورية الخوف.. انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان فى تركيا.. وفاة طالب بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب انتمائه لحركة الخدمة.. واعتقال 3 لاجئين من الإيجور الصينيين بعد مداهمة منازلهم بواسطة قوة أمنية مسلحة بالبنادق

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة