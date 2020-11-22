تخبط فى قصر الديكتاتور..أردوغان يوبخ مستشاره بسبب تصريحات حول الأكراد والمعتقلين

كتب- هاشم الفخراني

هاجم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مستشاره الرئاسي بولنت أرينتش، بعد دعوة الأخير الحكومة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، مثل الناشط الحقوقي، عثمان كافالا، وزعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش.

ووفقاً لـ" تركيا الآن"، رد أردوغان خلال خطابه بالمؤتمر الإقليمي السابع لحزب العدالة والتنمية، الموجه إلى مدن إسبرطه وجوموش خانه، وبوردور، وسينوب، وكاستامونو، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، على أرينتش قائلًا: «أولئك الذين تسببوا في وفاة ياسين بورو، لا يمكن الدفاع عنهم أبدًا من قبل الرئيس أو من قبل رفقاء دربه، لا يمكننا أن نكون المدافعين عن أولئك الذين نظموا احتجاجات جيزي بارك».

وأضاف الرئيس التركي أنه «خلال الفترة الأخيرة، أصبحنا نرى أن هناك من يحاول إشعال فتنة جديدة من خلال التركيز على بعض التصريحات الفردية التي لا ترتبط بنا أبدًا، رغم أننا عملنا معًا من وقت لآخر، لكن لا يمكن ربط تصريحاته الشخصية بالرئيس أو حكومتنا أو حزبنا».

يذكر أن الحكومة التركية قد وجهت اتهامات لحزب العمال الكردستاني، بقتل ياسين بورو بعد أن تعرض للتعذيب في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.