تحويلات مرورية بعد غلق طريق الواحات 6 أشهر لتنفيذ أعمال التطوير..فيديو

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تشرف إدارة مرور الجيزة، على تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار لمدة 6 أشهر.

وقال مصدر أمنى، إن الغلق الكلى لطريق الواحات بسبب الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات دائرة جهاز مدينة 6 أكتوبر والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية.

ولفت المصدر، أنه تم إجراء تحويلة مرورية أمام القادم من مدينة 6 اكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يميناً بعد محطة وقود موبيل المجاورة لمدينة الفردوس والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثة موازى لطريق الواحات الرئيسى بطول (1200)م وعرض(25)م ( بمحازة حى الاشجار) ثم الانحراف يسارا والعودة مره اخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.