اليوم السابع
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تحرير 28 مخالفة لمحال ومقاهى مخالفة لشروط التراخيص فىى ملوى بالمنيا.. صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:11 ص
تحرير 28 مخالفة لمحال ومقاهى مخالفة لشروط التراخيص فىى ملوى بالمنيا.. صور جانب من الحملة
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، إنه تم تكليف نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى التسعة والأجهزة التنفيذية بمركز ملوى بتكثف حملاتها بالمركز والمدينة للمتابعة والتفتيش على المطاعم والمقاهى لمتابعة تنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

 

وبالتعاون مع إدارة تموين الروضة شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة على عدد من المطاعم والمقاهى والمحلات بقرية البياضية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة وفى إطار عدد من المعايير والاشتراطات من بينها التأكيد على الالتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى كافة المنشآت مع التشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 28 مخالفة لعدد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى مخالفة لشروط التراخيص والإشغالات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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