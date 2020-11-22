تجديد حبس الشاب المتهم بقتل عم والده لخلاف على حد أرض بالشرقية 15 يوما

الشرقية -فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة فاقوس بالشرقية، تجديد حبس الشاب المتهم بقتل نجل عم والده بقرية أكياد بفاقوس بمحافظة الشرقية، بمساعدة شقيقه بسبب خلاف على حد أرض زراعية، 15 يوما لكل منهما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى فاقوس المركزى بوصول "عبد الرحمن ح ع س" 63 سنة موظف بالمعاش، مقيم قرية اكياد دائرة المركز، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه من طرف وبين كل من "هانى م ع ع" 30 سنة مراقب صحى وشقيقه "سلامة"، بسبب خلاف على حد أرض، قام على أثرها "سلامة" بالتعدى بماسورة حديدية على المجنى عليه، والذى تربطه به صلة قرابة، ابن عم والده، فسقط قتيلا، وتم القبض على المتهمين، وأحالهما العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، إلى نيابة فاقوس التى قررت برئاسة أحمد صقر، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.