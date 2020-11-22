بيت السنارى يستضيف المهرجان الثانى للأراجوز.. الثلاثاء

الإسكندرية جاكلين منير

يستضيف بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع فرقة "ومضة"، مهرجان الأراجوز الثانى تحت عنوان "الأراجوز مُلهمًا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020 فى تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

ويضم المهرجان هذا العام مجموعة من العروض التى تجسد جمال التراث، وتعالج بعض القضايا المعاصرة، ومنها "أراجوز السوشيال ميديا"، لمناقشة الجوانب السلبية والإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الحياة الاجتماعية، و"الأراجوز فى المدينة" لإلقاء الضوء على السلوكيات اليومية، بالإضافة إلى "أراجوز السينما" و"أراجوز أساطير بلاد العجائب".

وسيقام على هامش المهرجان مجموعة من الورش والندوات حول استلهامات الأراجوز فى السينما المصرية، وكيفية فتح أفاق وموضوعات جديدة لجعل الأراجوز أكثر عصرية وواقعية.

يأتى المهرجان فى ضوء الاهتمام بفن الأراجوز كأحد عناصر التراث الإنسانى بعدما وضع على قوائم الصون العاجل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" فى 2018، وبعد النجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولى من المهرجان العام الماضي.

جدير بالذكر أن فرقة "ومضة" لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها د. نبيل بهجت عام 2003، وشعارها "إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا". قدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت 21 مسرحية عرضتها فى أكثر من 30 دولة بعدة لغات.

يستمر المهرجان حتى الجمعة الموافق 27 نوفمبر.