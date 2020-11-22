بطريركية الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد القديسة كاترين الجمعة المقبل

كتب مايكل فارس

قال الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، إن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، سوف تحتفل بعيد القديسة كاترين السينائية، في الكنيسة المسماة لى اسمها فى مدينة السويس بعد الانتهاء من تجديدها، الجمعة المقبل.

وأضاف الأنبا نقولا ، فى تصريحات صحفية ، إنه بناءً على طلب شخصى من البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، تم تمويل وتنفيذ مشروع ترميم وتجديد الكنيسة من الداخل والخارج.

وغادر البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، مطار القاهرة الدولي، السبت ، متوجها لإيبارشية كينيا، للاحتفال بعيد ميلاده، الأربعاء المقبل، الذى يوافق 25 نوفمبر 1954.

وقال الأنبا نقولا مطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر، سيرافق البابا ثيودروس الثاني في جولته الرعوية المتروبوليت جيورجيوس مطران كينيا والوكيل البطريركي في اليونان، مشيرا إلى أنه في 25 نوفمبر يحتفل البابا ثيودروس بعيد ميلاده السادس والستين في أفريقيا، مع العديد من الأرثوذكس في كينيا.