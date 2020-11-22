بروتوكولات أبرمتها جامعة أسوان فى المجالات الخدمية والتعلم الإلكترونى.. اعرفها

أسوان - صلاح المسن

أبرمت جامعة أسوان العديد من بروتوكولات التعاون بين العديد من الجامعات والمؤسسات التنفيذية والخدمية التنفيذية أبرزها توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان متمثلة فى كلية التربية الرياضية وبين منطقة الصعيد للسباحة، كما استضافت جامعة أسوان فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذى أطلقه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.

والتعاون بين جامعة أسوان والجامعة المصرية ودعم ومتابعة طلاب الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى والعمل على إزالة جميع العقبات التى تواجه الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى بفرع أسوان من خلال توفير قاعات الدرس للطلاب وشبكات الإنترنت للحصول على مستوى عال للمنظومة التعليمية.

وكذلك سعى جامعة أسوان لعمل دورات تدريبية وإعداد قوافل طبية شاملة بالتعاون مع محافظة أسوان وشركة كهرباء مصر العليا تستهدف القرى الأكثر فقرا وتأتى ضمن مبادرة حياة كريمة والعمل على إقامة دورة عن المخزون السمكى وكيفية العمل على تعظيم الفائدة من بحيرة ناصر. وكما تنظيم جامعة أسوان قافلة طبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمدينة أسوان الجديدة.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنهم يعملون على تفعيل الأنشطة الرياضية وذلك بعد استكمال الطفرة الرياضية بالجامعة وجارى إنشاء حمام السباحة الأوليمبى بمقر الجامعة بصحارى الذى سيكون إضافة جديدة لباقى منشآت الجامعة الرياضية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل الخطة الإستراتيجية والخطط التدريبية لتحقيق الجودة الشاملة التى تؤدى إلى الارتقاء بمستوى الخريج وتأهيله فى ألعاب السباحة والقدرة على المنافسة فى سوق العمل وتلبية لاحتياجات العمل مجال السباحة، ويأتى هذا التعاون لإثراء أنشطة السباحة من حيث كلية التربية الرياضية لتطبيق وتطوير الأبحاث العلمية فى هذا المجال وربطها بالمجتمع والبيئة الرياضية ومنطقة الصعيد للسباحة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان انه تم توقيع بروتوكول تعاون لافتتاح مراكز للتضامن الاجتماعى داخل جامعة أسوان لتقديم خدمات لطلاب وطالبات الجامعة بأسوان.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يهدف إلى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بجامعة أسوان وذلك لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها الطالب الجامعى سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وتقديم خدمات وبرامج: تأهيلية وتوعوية وتثقيفية واقتصادية وعلاجية لجميع الطلاب سواء كان الطالب طبيعى أو من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشاد الدكتور أحمد غلاب بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى والتى تساهم مع جامعة أسوان فى خدمة ورعاية أبنائنا الطلاب بمختلف فئات المجتمع والعمل على مواصلة التعاون المثمر والبناء وأكد الدكتور أحمد غلاب على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات العلمية والتنفيذية والخدمية بأسوان لخدمة قضايا المجتمع الأسوانى والعمل على ربط الجامعة بالبيئة المحيطة لأن الجامعة تمثل بيت الخبرة والثقافة أيضا.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه لابد من وضع إستراتيجية مقترحة لنشر ثقافة التطوع لدى الشباب فى مجال تعليم الكبار على ضوء رؤية مصر 2030 والعمل على التوسع فى عقد الندوات واللقاءات التى يتم من خلالها توضيح الآثار السلبية للإرهاب على المجتمع والعمل على تنمية الوعى الأمنى لدى الشباب ونشر المعرفة لديهم بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة من أجل مستقبل أفضل لهم.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتفعيل دور الجامعات الأهلية وأثرها البارز فى تطوير المنظومة التعليمية.

جاءت أول زيارة لرئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية لجامعة أسوان وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون المثمر والبناء بين الطرفين والعمل على بحث سبل التعاون مع الجامعة المصرية الإلكترونية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن الدراسة بالجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية تجمع ما بين الحضور عبر شاشات الفيديو كونفرانس وما بين الدراسة أونلاين وقد ظهرت ضرورة وأهمية الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى فى ظل مواجهة فيروس كورونا حيث أن طلاب الجامعة لم تتأثر دراستهم بل استمرت بالوضع الطبيعى من خلال التعلم عن بعد ويحسب للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى إمكانية الدراسات التربوية العامة والمهنية والخاصة والماجستير فى هندسة البرمجيات وأثر ذلك فى تبادل الخبرات وثماره فى التحول الرقمي.

وأضاف رئيس رئيس جامعة أسوان إلى أن فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذى أطلقه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أقيمت بالحرم الجامعى بصحارى والحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة وبمقر كليتى التربية والتربية النوعية وأسفرت الندوات عن تجاوب الطلاب لتصحيح أفكارهم المغلوطة نحو العلاقة الأسرية فى ظل المتغيرات التى طرأت على المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة على أهمية دور الجامعة المجتمعى تجاه المجتمع والبيئة المحيط والعمل على تخفيف العبء عن كاهل أهالى أسوان.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أعمال القافلة الطبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمدينة أسوان الجديدة بدأت بمدينة أسوان الجديدة والمناطق المحيطة بها غرب أسوان والكوبانية والطويل، لإجراء الفحوصات الطبية والكشف الطبى على الحالات المرضية من الأهالى حتى وصل عددهم الحالات إلى 800 حالة من المرضى ووجه رئيس الجامعة بإحالة الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعي.

وأشار الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة استضافت برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لإفادة الطلاب بما ينعكس على سلوكهم اليومى والتربوى والاجتماعى والديني.

وأشار الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقوم بإعداد خطة للعديد من القوافل الطبية لمختلف المناطق بالمحافظة.

وأوضح الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان أن بروتوكول التعاون مع منطقة الصعيد للسباحة تضمن عدة أهداف منها إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الطلاب للعمل مدربين وإداريين وحكام اخصائى اصابات رياضية وتأهيل.

وتقوم الكلية بترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس بحضور التدريبات الخاصة والمؤتمرات وورش العمل والدورات التى ينظمها الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى للسباحة وأشار الدكتور المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة إلى أن جامعة أسوان تشهد طفرة إنشائية فى الملاعب الرياضية من ملاعب متعددة الأغراض لألعاب المختلفة وايضا استاد جامعة اسوان الرياضى ونعمل على توقيع بروتوكول التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات فى مجال لعبة السباحة.

كما أبدى المهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء استعداد الشركة للتعاون فى مجالات البحث العلمى وما يخدم منظومة الطاقة النظيفة وكذلك أيضا تقديم الدعم فى مجال القوافل الطبية خدمة للأهالى اسوان الأكثر احتياجا.