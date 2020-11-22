برنامج الغذاء العالمى: كورونا كشف مخاطر غلق المدارس على دعم الأطفال

كتب ـ محمد شعلان

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من مخاطر استمرار إغلاق المدارس على الطلاب بسبب مواجهة فيروس كورونا، والتأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالتعليم فقط ولكن بالتغذية السلمية أيضا.

وقال برنامج الغذاء العالمي على "تويتر": "أظهرت لنا أزمة كوفيد- 19 أن دور المدارس أكثر من مجرد التعلم. المدارس هي نظام دعم للأطفال وأسرهم".



برنامج الغذاء العالمى على تويتر

وطالب برنامج الغذاء العالمي، بضرورة أن يشمل رجوع الأطفال حول العالم إلى المدارس تغذية جيدة، قائلة: "يجب أن نتأكد من أن هذا الرجوع يشمل حصول أطفالنا على التغذية الجيدة أيضاً"، وتعود أوروبا تدريجيا لحالة الاغلاق العام التى كانت شهدتها فى مارس وأبريل الماضى، وذلك بسبب ارتفاع عدد الاصابات مع 284 ألف حالة جديدة فى اليوم، بفيروس كورونا، وتغلق المدارس مرة أخرى خوفا من نقل العدوى وانتشارها سريعا.

وأعلنت النمسا واليونان، أمس السبت، إغلاق المدارس، في حين حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من ضرورة الاستعداد للتعايش مع الفيروس "لفترة طويلة"، وفى إيطاليا، قرر العشرات من الطلاب فى مختلف المناطق الإيطالية الذهاب إلى مدارسهم المغلقة بسبب الوباء وحضور دورسهم عبر الانترنت فى الخارج جالسين على الارض أو على الكراسى التى أخذوها من المنزل احتجاجا على قرار الحكومة بإغلاق المدارس.

وانضم الشباب إلى مبادرة تسمى "مدارس المستقبل" والتي يُدعى فيها الطلاب للتعبير عن عدم ارتياحهم عند الإغلاق ، لمتابعة دروسهم خارج المراكز، حسبما قالت صحيفة "الكورييرى ديلا سيرا" الإيطالية.

وأصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا يقضي بأن 75 % من التواجد في المعاهد في جميع أنحاء إيطاليا كان محدودًا ، بينما في المناطق المصنفة على أنها عالية المخاطر مثل لومبارديا ، وبيدمونت ، وفالي داوستا وكالابريا ، تم إغلاقها منذ السنة الثانية من التعليم المدرسة الثانوية، وأعلن الاتحاد الفيدرالى للمعلمين أن حوالى 300 الف تلميذ و30 الف معلم يخضعون للحجر الصحى فى ألمانيا بسبب فيروس كورونا.