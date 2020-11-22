باكستان تسجل أكبر أعداد وفيات متأثرة بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

أعلن مركز العمليات والقيادة الوطنية في باكستان اليوم الأحد تسجيل 2665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 59 حالة وفاة وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ أربعة أشهر.
وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أنه سُجل أيضًا 897 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
يذكر أنه وصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس الوبائي إلى 7662 حالة، فيما بلغ إجمالي أعداد الإصابة في البلاد 374 ألفا و173 حالة.
باكستان تسجل أكبر أعداد وفيات متأثرة بفيروس كورونا منذ 4 أشهرالأحد، 22 نوفمبر 2020 04:28 م
كورونا فى باكستان - أرشيفية
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أعلن مركز العمليات والقيادة الوطنية في باكستان اليوم الأحد تسجيل 2665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 59 حالة وفاة وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ أربعة أشهر.
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