اليوم السابع
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انقطاع المياه شرق الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:41 م
انقطاع المياه شرق الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع المياه منذ قليل، علي مناطق شرق الإسكندرية، وهى الحجر وكوبري الناموس والقلعة عمومى، وذلك نظرالآعمال الصيانة بمحطه مياه الشرب، وأكدت شركة مياه الشرب أنه سيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمل الصيانة.

وكانت شركة مياه الاسكندرية شاركت فى أعمال تصريف مياه الامطار، حيث أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على المشاركة أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة الايام الماضية، مشيرا إلى أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمول، بكافة أنحاء مناطق التجمعات.

وتابع رئيس شركة المياه أعمال سحب المياه بمناطق الدخيلة أمام المحكمة، كوبرى ابو ثلاث عيون بوابور المياه، الكوبرى بعين واحدة بمحرم بك، وأمام مكتبة الإسكندرية وإدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى ونفق كليوباترا وعدة مناطق متفرقة بالإسكندرية.

 


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