انطلاق معرض القاهرة الدولى للاتصالات والتكنولوجيا برعاية السيسي

هبة السيد

انطلقت اليوم الدورة الـ24 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات " Cairo ICT 2020"، الذي يعقد خلال الفترة من 22-25 نوفمبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار " The Big Reset"، بمشاركة ورعاية كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرزها أورنج، مجموعة بنية، finance-e، بالإضافة إلى جهات حكومية عديدة.

ويقام على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات، عدة فعاليات أبرزها إقامة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX –للعام السابع على التوالي- برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، كذلك ستقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي سيشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتماداً على التكنولوجيا.

كما ستقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، وسيتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي داخل معرض كايرو آي سي تي، وستتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة.

واختارت الشركة المنظمة شعار «The Big Reset»، ليعكس البداية الجديدة للعالم بعد التغير في الوضع المحلي والدولي بعد تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد.

لمتابعة فعاليات المعرض..

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