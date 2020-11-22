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انطلاق مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم.. صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:53 م
انطلاق مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم.. صور مسابقة أمير الشعراء
الفيوم رباب الجالي

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انطلقت اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية فعاليات مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف المسابقة لاختيار أفضل الطلاب المتميزين فى شعر الفصحى والعامية للمشاركة فى مسابقة إبداع (9) التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية.

وتقام فعاليات مسابقة أمير الشعراء بجامعة على مدار ثلاثة أيام، وتختتم الفعاليات يوم الثلاثاء وإعلان نتيجة المسابقة، كما سيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى فى شعر الفصحى والعامية.

يذكر أن الإدارة العامة لرعاية الشباب "إدارة النشاط الثقافى والفني" هى القائمة على تنظيم المسابقة.

 

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امير الشعراء

مسابقه امير الشعراء

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