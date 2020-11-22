انطلاق مبادرتى العلاج عن بُعد والتوعية بمخاطر المخدرات بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، انطلاق المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد بالمستشفى الجامعى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تستهدف مناظرة كافة الفئات والحالات بالمناطق النائية عن بعد عبر تقنية الفيديو، وتشمل خدمات الكشف عن بعد طلبات الاستشارة الطبية والتشخيص والعلاج، لافتاً إلى أن الكشف عن بعد يسهم فى توفير الاستشارة المتخصصة فى المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية، مما سيساهم فى تخفيف أعباء وتكاليف التنقل وتكبد مشاق السفر.

جدير بالذكر، أنه تم اختيار مستشفى بنى سويف الجامعى ضمن مرحلة التشغيل الأولى للمبادرة والتى شملت مستشفيات جامعات الإسكندرية وطنطا والسويس وجنوب الوادى وأسوان، وطوارئ القصر العيني.

كما أعلن رئيس جامعة بنى سويف، عن انطلاق مبادرة اختيارك بالحرم الجامعى لتوعية الطلاب بمخاطر المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تستهدف توعية شباب الجامعة بمخاطر التدخين وتعاطى المواد المخدرة وآثارها السلبية على الفئات المختلفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال التواصل المباشر مع الطلاب والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان، وتوزيع المطبوعات الخاصة بالمبادرة، مؤكدا على أهمية مشاركة الشباب فى المبادرات التوعوية ودورهم فى تنفيذ المبادرات لجذب أقرانهم من الشباب وحثهم على الابتعاد عن الإدمان.