اليوم السابع
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الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:06 ص
خالد صلاح
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اليونان تسجل 108 حالات وفاة جراء فيروس كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:00 ص
اليونان تسجل 108 حالات وفاة جراء فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات اليونانية تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المستشفيات شمالى البلاد تتعرض لضغوط كبيرة بانشغال أسرة العناية المركزة المتاحة، جراء ارتفاع الإصابات.

وأضافت السلطات - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن هذا الرقم يعتبر قياسيا على مستوى البلاد، وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس: "رفع الإغلاق فى الأول من ديسمبر المقبل لا يبدو واقعيا فى الوقت الحالي".

وكانت الحكومة اليونانية فرضت إغلاقا عاما فى البلاد مع بداية الشهر الحالي، جراء ارتفاع عدد الإصابات.

 


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