اليوم السابع: الرئيس يفتتح معرض النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: مصر جاهزة لثانى موجات كورونا ولا نقص فى المستلزمات الطبية.. متابعة مستمرة لأرصدة المستشفيات من خلال نظام إلكترونى لإمدادها بكل الاحتياجات فوراً

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مصر جاهزة لثانى موجات كورونا ولا نقص فى المستلزمات الطبية.. متابعة مستمرة لأرصدة المستشفيات من خلال نظام إلكترونى لإمدادها بكل الاحتياجات فوراً



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