اليوم السابع
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خالد صلاح
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اليابان تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:28 م
اليابان تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالى فيروس كورونا
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد، تسجيل 2508 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الخامس على التوالى إذ تخطت الألفى إصابة، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 130 ألفا و891 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن جمعية المحافظين الوطنية ستعقد اجتماعا الغد لمناقشة كيفية التعامل مع الأزمة.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد أعلن الجمعة الماضية، أنه سيتم تعليق البرنامج الذي أطلقته الحكومة اليابانية لتعزيز السياحة المحلية في المناطق التي تشهد زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا، لمنع حدوث المزيد من حالات العدوى.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات لتعويض أولئك الذين ألغوا الرحلات المحجوزة مسبقًا إلى المناطق الخاضعة للتعليق، وفقًا لمسؤولين.

 


اليابان

كورونا

فيروس كورونا

الصحه اليابانيه

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