اليوم السابع
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"الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:53 ص
"الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" موضوع خطبة الجمعة المقبلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

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قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، وفِي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية، وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد ، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية. 
 
وأضاف جمعة في تصريحات له اليوم:"إذن دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن  هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية ، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، و احفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني . 
 
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

خطبة الجمعة

وزير الاوقاف

اخبار مصرية

الهجرة غير الشرعية

مختار جمعه

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