المهندس أحمد مكى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «بنية» يكشف لـ«اليوم السابع»:8 دول أفريقية حجزت ثلثى إنتاج أكبر مصنع لإنتاج «فايبر» فى مصر

بداية.. نريد التعرف على شركة «بنية» من حيث المساهمين وحجم استثماراتها؟شركة بنية هى الاسم التجارى الجديد لشركة فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضم تحت مظلتها عدة كيانات، منها فايبر مصر للأنظمة، والتى تتولى تنفيذ مشروعات الأنظمة المتكاملة داخل المدارس وشركات قطاع الأعمال العام، وفايبر مصر الهندسية و3 شركات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وما هى أبرز المشروعات التى تنفذها بنية؟تنفذ شركة بنية عدة مشروعات منها ما يساهم فى تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى، وأبرزها مشروع تطوير البنية التحتية فى 2530 مدرسة ثانوى حكومى على 4 مراحل بالتعاون مع عدد من الشركاء فى مدة 4 شهور فقط، ورغم أن تنفيذ المشروع فى هذه المدة القصيرة تحد كبير إلا أننا نجحنا فى الانتهاء منه نهاية العام الماضى قبل تداعيات جائحة كوفيد 19، وهو ما مكن الطلاب من استكمال دراستهم «أونلاين».
وماذا عن مشروع التحول الرقمى فى قطاع الأعمال العام؟تنفذ شركة «بنية» أكبر مشروعا للتحول الرقمى فى قطاع الأعمال العام فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو خطوة كبيرة وجريئة من الدولة لتطوير الشركات الحكومية.
كما ننفذ مشروع التحول الرقمى فى قطاع الأعمال بالتعاون مع مايكروسوفت وsap، وينفذ على مراحل متعددة، الجزء الأول يتعلق بنظام التشغيل «السوفت وير»، وتنفذه شركات عالمية مثل «أوراكل» و«إس إيه بى»، والجزء الآخر يتعلق بالبيانات، وتنفذه الشركة بالتحالف مع فودافون.. وتعد «بنية» المنفذ الرئيسى للمشروع.
احمد مكي رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركة بنية
وما هى خطط بنية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة؟أعلنت شركة «بنية» عن بنية رقمية، وهو أول مشغل رقمى متخصص فى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول تقنية توفر المصاريف الرأسمالية والتشغيلية وتزيد من العائد.
وماذا عن خطط الشركة فى قطاع التصنيع؟بدأت شركة بنية الاستثمار فى القطاع الصناعى، بإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الألياف الضوئية فى أفريقيا والشرق الأوسط باستثمارات مليار جنيه، ويقام فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة السوقين الداخلى والخارجى، وذلك بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة «كورنينج الأمريكية»، وسيبدأ مصنع الألياف الضوئية الإنتاج فى النصف الثانى من عام 2021، وتم اختيار شريك عالمى للحصول على أفضل تكنولوجيا وخبرة فى العالم.
هل أثرت جائحة كوفيد 19 على أعمال «بنية»؟جائحة كوفيد 19 أثرت على العالم أجمع، وفى العديد من القطاعات، إلا أن حجم العمل فيما يتعلق بالتحول الرقمى ارتفع للغاية وسرعت الجائحة تنفيذ خطط التحول الرقمى 5 سنوات مقبلة من توعية واهتمام بهذا الأمر وحجم المشاريع التى ستنفذ، حيث ساهمت الجائحة بإقناع الناس بأهمية التحول الرقمى والاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية وتوطين بعض الصناعات المهمة.
وكيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى على جائحة كوفيد 19؟اتخذت الحكومة خطوات جادة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدت فى مواجهة أزمة كوفيد 19، التى أثرت على العالم أجمع، وأنصح الحكومة بالتركيز على الاستمرار فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتى ساعدت البلاد على الصمود خلال الجائحة من تعليم وعمل وشراء أونلاين، وغيرها فلولا الإجراءات الخاصة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية خلال الثلاث سنوات الماضية لم تكن لاستيعاب كل هذه الكثافة على الشبكة واستمرار عجلة الحياة.
لماذا تشارك «بنية» كراع رئيسى فى معرض كايرو اى سى تى؟
جاءت مشاركتنا كراع رئيسى بمعرض القاهرة للاتصالات لسببين رئيسيين، الأول أنه أول ظهور للشركة كانت من خلال المعرض منذ عامين مما يعد نافذة جيدة للمهتمين بالقطاع، وسط دفعة كبيرة من الدولة للتحول الرقمى وظهور تخصصات مختلفة بجميع القطاعات تسعى للاعتماد على الاتصالات والتكنولوجيا فى تطوير البنية التكنولوجية لديها لتطوير أعمالها والتى أصبحت قاطرة تنمية تقود كل القطاعات ورؤية جادة من الدولة لتنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الشأن.
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