المعمل الكميائى يحدد مصير عاطل سقط بـ " 300 جرام حشيش " فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة حدائق القبة، تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل، بحوزته 300 جرام من مخدرالحشيش فى منطقة حدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط عاطل " أ.س "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ، بعدما وردت معلومات عن ترويجه مخدر الحشيش، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة من ضبط المتهم، وبتفتيشه، عثر بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه في المنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم ،و تم إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم وطلبت سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى حول المضبوطات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات : يعاقب كل من يمارس الاتجار فى المواد المخدرة بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه ، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.