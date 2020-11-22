المعاينة: انفجار إطار سيارة الأمن المركزى وراء انقلابها بطريق الواحات

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت المعاينة لحادث انقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات، أنه أثناء سير السيارة بالطريق بالكيلو 120، انفجر الإطار الخلفى الأيمن فاختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها بالطريق، ونتج عنه استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين.

وأضافت المعاينة، أن سيارات الإسعاف نقلت 19 مجندا أصيبوا بسبب انقلاب السيارة بطريق الواحات إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، كما تم إيداع جثمان الشهيد فى الحادث بمشرحة مستشفى 6 أكتوبر، اليوم الأحد.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.