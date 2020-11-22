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المصل واللقاح: نتائج التجارب السريرية فى مصر للقاحات فيروس كورونا مبشرة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:49 م
المصل واللقاح: نتائج التجارب السريرية فى مصر للقاحات فيروس كورونا مبشرة كورونا
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا، وأى اعتقاد بأنه يقى من فيروس كورونا هو اعتقاد خاطئ، لافتاً إلى أن هذا اللقاح عبارة عن تحفيز جهاز المناعة ضد فيروسات الأنفلونزا.

وأضاف الدكتور مصطفى محمدي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الإصابة بالأنفلونزا يزيد في موسم الشتاء، من أجل عدم التداخل بينه وبين أعراض فيروس كورونا، بسبب تشابه أعراضهما.

ونوه بأنه لا يصح أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية بعد شهر أكتوبر، ولابد تناوله فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر للحصول على أكثر استفادة للقاح، لافتاً إلى أن نتائج التجارب السريرية فى مصر للقاحات فيروس كورونا مبشرة.

وأوضح أن أى حديث عن لقاح لفيروس كورونا هو حديث مبكر وسابق لأوانه وليس في محله، خاصة أننا دخلنا فى الموجة الثانية للفيروس، بالإضافة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن موجة ثالثة خلال عام 2021، وعلى الجميع الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.

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