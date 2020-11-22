"المشروعات القومية وإنجازات الرئيس" جداريات تزين جدران مدارس دمياط.. صور

دمياط ـ معتز الشربينى

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، مسابقة بين الطلاب لحصر المشروعات القومية وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شكل جداريات يصممها الطلبة إلكترونيا، والتصميمات الفائزة يتم طباعتها وتعليقها فى المدارس.

وأوضح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أطلقت إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية، المسابقة وتنافسوا فى الشكل الجمالى للبنارات التى تم تصميمها ووضعها على جدران المبانى المدرسية.

وأكد عثمان أن ما تقوم به الدولة من مشروعات عملاقة فى كل اتجاه، وانعكاس ذلك على الإستقرار الداخلي، كان لابد من مشاركة الطلاب للتعبير عن ذلك الحب من خلال جداريات تصور الانجازات على جدران المدارس وتقديم هدية بسيطة للأب والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد ميلاده، حيث شملت المسابقة والتنفيذ جميع مدارس المحافظة.

يأتى ذلك فى ظل توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والتى انطلقت مع بداية العام الدراسى لنشر الوعى الثقافى لدى الطلاب واستخدام الجداريات بالمدارس لإظهار الإنجازات والمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة فى شتى المجالات وتأثير ذلك على غرس قيم المواطنة والانتماء للوطن.