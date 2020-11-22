وأوضح المصدر - في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عقدت اجتماعا متأخرا مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)؛ لوضع اللمسات الأولى لخطة عودة نحو 82 ألف عامل منزلي، لافتا إلى أن وزارة الصحة الكويتية طلبت تأجيل عودة العمالة المنزلية إلى ما بعد انتخابات مجلس الأمة المقررة في 5 ديسمبر المقبل.



وتوقع المصدر، أن تبدأ أولى رحلات عودة العمالة المنزلية إلى الكويت في 10 ديسمبر المقبل كحد أقصى، مستبعدا في الوقت نفسه عودة جميع العمالة المنزلية إلى الكويت، ليعود نحو 60 أو 70% منها فقط، في ظل احتمالية عدم رغبة النسبة المتبقية في العودة أو التحاقهم بأي عمل في دول أخرى.



وأشار المصدر، إلى أن توجيهات مجلس الوزراء الكويتي، والسلطات الصحية الكويتية كانت واضحة، وهي التعامل مع شركة واحدة تكون مسؤولة عن عودة العمالة المنزلية، من خلال توفير الرحلات، والحجر المؤسسي لمدة 14 يوما، بالإضافة الى إجراءات الفحص (PCR)، مشددا على أن نجاح تجربة عودة العمالة المنزلية، سيكون الانطلاقة نحو العودة الكبيرة لباقي العمالة الوافدة من الدول الـ 34 المحظورة.