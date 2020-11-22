اليوم السابع
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الكويت تعلن شفاء 618 حالة مصابة بكورونا.. وإصابة 322 بالفيروس خلال 24 ساعة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:51 م
الكويت تعلن شفاء 618 حالة مصابة بكورونا.. وإصابة 322 بالفيروس خلال 24 ساعة وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح
الكويت (أ ش أ)

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، شفاء 618 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 132 ألفا و178 حالة.

وأضاف وزير الصحة - في بيان اليوم - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ618 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة، و322 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 866 حالة، وعدد المصابين إلى 140 ألفا و56 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان اليوم - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.


وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 86 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4099 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و51 ألفا ومسحة واحدة.


وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

 


الكويت

الصحه الكويتيه

كورونا

فيروس كورونا

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