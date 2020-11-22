الكهرباء ترفع كفاءة أسلاك "ضغط عالى" متهالكة بقرية الخياط بكفر الشيخ.. صور

كتب - محمود أحمد عطا

فى استجابة سريعة من وزارة الكهرباء لشكوى قارئ عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع متضررا فيها من تهالك أسلاك "الضغط العالى" بقرية الخياط فى كفر الشيخ، قامت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بإرسال فريق فني للموقع محل الشكوى، حيث تم رفع كافة التوصيلات العشوائية والكشافات المركبة بمعرفة المواطنين لإنارة الشارع وغير المطابقة للمواصفات الفنية، وتم عمل صيانة شاملة للشبكة الهوائية الخارجة من المحول وتركيب أعمدة ووضع الأسلاك عليها والتغذية حاليا مستقرة تماما، هذا وبالتواصل مع المشترك أعرب عن شكره لسرعة الاستجابة وإزالة أسباب الشكوى .

المكان بعد رفع كفاءة اعمدة الكهرباء

وكان القارئ، جمال عبدالناصر عطية، أحد أهالى القرية أرسل شكوى متضررا فيها من تهالك فى الأسلاك، ما يؤدى لضعف التيار الكهربائى الواصل إلى منازل القرية، ويتسبب فى تعطل الأجهزة الكهربائية، وهلاكها فى أحيان كثيرة، وطالب القارئ المسئولين المختصين بشركة الكهرباء ومحافظة كفر الشيخ، بضرورة العمل سريعًا على تجديد شبكة الكهرباء.



تهالك اسلاك الكهرباء قبل التصليح (1)

المكان قبل التصليح وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.