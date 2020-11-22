الكفن ينهي سلسال الدم بين أفراد عائلتين بفرشوط بقنا

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية الكوم الأحمر دائرة مركز شرطة فرشوط بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.