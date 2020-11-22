القوى العاملة تعلن تعيين 2552 شابا واستخراج 2763 شهادة مهارة بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2552 شاباً، بينهم 33 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 5052 راغب عمل منهم 65 من ذوى القدرات، وتوفير 108 فرصة عمل أخرى.

وقال وزير القوى العاملة: إنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، بواقع 15 منحة زواج بمبلغ 44 ألف جنيه، و 17 منحة مولود بإجمالى 34 ألف جنيه، و 3 منح وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 92 ألف جنيه، لـ 35 حالة، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 9171 عاملاً، بمبلغ 4 ملايين و 585 ألفاً و 500 جنيه

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 2763 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 77 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 59 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ 128 منشأة أخري، بالإضافة إلى عمل 4 ندوات توعية .

أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 425 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 179 محضراً، وبحث 24 شكوى .

وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية فى هذا الخصوص .

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 42 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 24 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفى مجال التدريب المهنى قامت المديرية بالبدء بقسم الكهرباء لمؤسسة الاتحاد الليبرالى المصرى، واستكمال دورات التدريب التحويلى بقسمى التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، بمركز تدريب مهنى بولاق الدكرور، كما تم البدء فى التدريب بقسمى ألوميتال، والإلكترونيات، والتفصيل والحياكة بمركز تدريب مهنى منشأة البكرى .