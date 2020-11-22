القوى العاملة تعلن تحصيل 303 آلاف جنيه مستحقات مصرى بالسعودية

كتب ــ محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات عامل لدي المركز الطبي بالدمام وبلغت 72 ألفاً و508 ريال سعودى، بما يوازي 303 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات "م.أ.ع.ع" الذي يعمل لدي المركز الطبي بالدمام، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض فى تقريره للوزير، إلى أنه نظراً لفشل التسوية الودية تم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية والتى أصدرت حكمها بأحقية العامل فى هذه المستحقات وعليه تم استخراج أمر التنفيذ والذى يترتب عليه إيقاف خدمات المؤسسة لحين سداد مستحقات العامل.

ولفت الملحق العمالي، إلي أنه تم استلام العامل لمستحقاته المالية البالغة 72 ألفاً و508 ريال سعودى تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة التنفيذ، وبناء على رغبة العامل في العودة إلى أرض الوطن تم عمل شهادة خبرة بالمدة التى قضاها العامل بالمركز الطبى وإصدار تأشيرة الخروج النهائي.