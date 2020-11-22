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العاهل السعودى: التعاون هو حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:59 م
العاهل السعودى: التعاون هو حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين العاهل السعودى
كتب أحمد عرفة

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قال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن التعاون هو حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، متابعا: "حققنا الكثير هذا العام وأوفينا بالتزاماتنا لمعالجة التحديات الناتجة عن كورونا".

 

وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة العشرية: نجحنا فى تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لشعوبنا، موضحا أن مجموعة العشرين تبنت البيان الختامى لقمة الرياض.

 

وتابع الملك سلمان: "سنعمل فى مجموعة العشرين لتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض"، لافتا إلى أن السعودية مستمرة فى لعب دور رئيسى فى مجموعة العشرين لإيجاد الحلول.

 

وقال الملك سلمان: موقع السعودية "فريد" حيث يربط 3 قارات، مستطردا: سننقل استضافة مجموعة العشرين للعام المقبل إلى إيطاليا.


الملك سلمان

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