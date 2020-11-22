الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة مقتولة داخل منزلها بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى على إعداد تقرير الصفة التشريحية لربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بمنطقة إمبابة، يتضمن أسباب الوفاة، وكيفية حدوثها، والأدوات المستخدمة فى إحداثها، لتسليم التقرير لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ويكثف رجال المباحث بالجيزة، إجراء التحريات لكشف هوية المتهم بقتل ربة منزل، حيث تم العثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بإمبابة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الضحية، وأكدت التحريات وجود شبهة جنائية.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية المتهم، من خلال فحص كاميرات المراقبة، المترددين على الضحية، والاستماع لأقوال جيرانها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.