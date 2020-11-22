اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة توضح إجراءات مكافحة عدوى كورونا بمراكز الغسيل الكلوى.. إنفوجراف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:57 م
الصحة توضح إجراءات مكافحة عدوى كورونا بمراكز الغسيل الكلوى.. إنفوجراف اجراءات مكافحة عدوى كورونا بمراكز الغسيل الكلوى بالمستشفيات
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراءات مكافحة العدوى بمراكز ووحدات الغسيل الكلوى منعا لعدوى كورونا، حيث تضمنت الإجراءات بحسب وزارة الصحة والسكان تقصى حقيقة وجود أعراض الإصابة بكورونا من عدمه على المريض مع التنبيه عليه بارتداء الكمامة وترتيب اماكن انتظار المرضى .

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

 
 
 
5e3781ef-add6-4c23-9278-9e3d38d9f9f8
 
77ca2111-bb64-41fb-9849-dae626afd2ab
 
 
 
 
 

الصحة

مراكز الغسيل الملوى

مكافحة العدوى

مكافحة عدوى كورونا بمراكز الغسيل الكلوى

اعداد اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تكشف الأعراض المختلفة للإصابة بفيروس كورونا.. إنفوجراف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:41 ص

الصحة توضح إرشادات لأصحاب المحال التجارية للحد من انتشار كورونا.. انفوجراف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:18 ص

الصحة توضح 3 نصائح للوقاية من الإصابة بالعدوى.. تعرف عليها

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:09 ص

"الصحة" تكشف أعراض كورونا الجديدة وبروتوكولات علاج الحالات بمستشفيات العزل.. رفع درجة الاستعداد لمواجهة زيادة الإصابات بالموجة الثانية.. و"الصحة العالمية" تحذر من وفيات الأطفال بسبب إيقاف برامج التغذية الصحية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة