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الصحة تعلن سلبية العينة الثانية لـ محمد صلاح من فيروس كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:17 م
الصحة تعلن سلبية العينة الثانية لـ محمد صلاح من فيروس كورونا محمد صلاح
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأكدت وزارة الصحة، أن نتيجة تحليل محمد صلاح جاءت سلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصرى لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.
 
وطمأنت وزارة الصحة الجمهور على سلامة ابنتى النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرا إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة، كونه قيمة كبيرة لمصر وشعبها.
 
 
 
 

 

 


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