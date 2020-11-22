اليوم السابع
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الشرطة المغربية تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة قادمة من إسبانيا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:00 ص
الشرطة المغربية تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة قادمة من إسبانيا عناصر من الشرطة المغربية
كتب وكالات

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أحبط عناصر الأمن الوطنى بميناء طنجة المتوسط عملية تهريب 19200 قرص طبى مخدر من نوع "ريفوتريل"، على متن شاحنة للنقل الدولى للبضائع قادمة من إسبانيا، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأشارت السلطات الأمنية إلى أن "إجراءات المراقبة الأمنية المنجزة على الشاحنة المضبوطة أسفرت عن حجز كمية الأقراص الطبية المخدرة معبأة بعناية داخل مقصورة الشاحنة، كما مكنت من توقيف سائقها مغربى الجنسية (41 عاما)".

 

وأضافت أن "عمليات التفتيش الدقيق التى أخضعت لها الشاحنة أسفرت أيضا عن حجز مبلغ مالى بالعملة الأوروبية، فضلا عن 10 هواتف نقالة يجرى حاليا تحديد مصدرها وملابسات تهريبها".

 

وتم نقل المشتبه به إلى الحجز الاحتياطى لحين عرضه على التحقيق من قبل النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأشخاص المتورطين بالعملية، ورصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامى محليا ودوليا.

 


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