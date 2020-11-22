الشرطة العراقية تعتقل متهمين بخطف وقتل الناشطين والاعلاميين

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أعلنت الداخلية العراقية اليوم الأحد، اعتقال متهمين بخطف وقتل الناشطين والإعلاميين.

وأشارت الوزارة ـ في بيان لها حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إلى أن "القوات الأمنية باتت تمتلك الإمكانيات والخبرات التي تمكنها من فرض الأمن"، مشيرة الى أن التهديدات الآن تتمثل بالجريمة المنظمة والمخدرات والجرائم الإلكترونية.

وأضافت أن الداخلية العراقية اتخذت العديد من القرارات للحد من قضايا الرشى والفساد الإداري في تشكيلاتنا.