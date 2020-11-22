اليوم السابع
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السيطرة على حريق أعلى سطح عقار فى الصف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:42 م
السيطرة على حريق أعلى سطح عقار فى الصف حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقا اندلع أعلى منزل بمركز الصف، جنوب المحافظة، بدون وقوع أى إصابات. 
 
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منزل بدائرة المركز.
 
دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إطفاء الجنوب.
 
وتبين نشوب الحريق فى "عشة" تحوي بعض المنقولات الخشبية أعلى المنزل، وحاصرت القوات مصدر النيران ومنعت امتدادها لباقي الوحدات دون إصابات.
 

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الصف

امن الجيزة

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الحماية المدنية

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