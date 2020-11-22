اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يقرر خفض أسعار البنزين و السولار

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:00 ص
السودان يقرر خفض أسعار البنزين و السولار مضخة وقود _ صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن خيرى عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين السودانى المكلف، عن خفض أسعار الوقود، وقال وزير الطاقة السودانى - فى مؤتمر صحفى - إنه تقرر أن يصبح سعر البنزين الحر 106 جنيهات للتر الواحد، مُنخفضا من 120 جنيها، كما تم تخفيض سعر الجازولين من 106 جنيهات للتر إلى 99 جنيها.

 

وأضاف أن تقرر خفض سعر البنزين المدعوم من 56 جنيها للتر إلى 54.7 جنيه.

 

وأوضح أن الإقبال على استهلاك البنزين الحر كان أعلى من التوقعات، لافتا إلى أن الانتاج المحلى يأتى من مصفتين فى الخرطوم، واحدة منها ستتوقف للصيانة الشاملة، وبالتالى سيتأثر الانتاج المحلى بداية من أول ديسمبر المقبل.

 

وأضاف أنه بداية من أول ديسمبر سيكون هناك اعتماد زائد على الاستيراد عبر القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزراة ستسعى إلى استيراد بواخر، من جانبها، عبر الدعم الحكومي.

 


السودان

احبار السودان

الاقتصاد السودانى

أسعار الوقود بالسودان

البنزين

السولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان يسجل 309 اصابات جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:14 م

الرى السودانية: السودان تقرر عدم المشاركة بالاجتماع الوزاري حول سد النهضة

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:26 م

مصر والسودان علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة.. التدريبات العسكرية المشتركة بين القاهرة والخرطوم بداية لتعزيز التعاون الأمنى .. و"نسور النيل 1" تدفع نحو رفع القدرات وبناء ترسانة جوية رادعة

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:54 م

كارثة إنسانية.. آلاف الاثيوبيين ينتظرون الطعام على الحدود مع السودان

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة