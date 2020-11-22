السودان يقرر خفض أسعار البنزين و السولار

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أعلن خيرى عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين السودانى المكلف، عن خفض أسعار الوقود، وقال وزير الطاقة السودانى - فى مؤتمر صحفى - إنه تقرر أن يصبح سعر البنزين الحر 106 جنيهات للتر الواحد، مُنخفضا من 120 جنيها، كما تم تخفيض سعر الجازولين من 106 جنيهات للتر إلى 99 جنيها.

وأضاف أن تقرر خفض سعر البنزين المدعوم من 56 جنيها للتر إلى 54.7 جنيه.

وأوضح أن الإقبال على استهلاك البنزين الحر كان أعلى من التوقعات، لافتا إلى أن الانتاج المحلى يأتى من مصفتين فى الخرطوم، واحدة منها ستتوقف للصيانة الشاملة، وبالتالى سيتأثر الانتاج المحلى بداية من أول ديسمبر المقبل.

وأضاف أنه بداية من أول ديسمبر سيكون هناك اعتماد زائد على الاستيراد عبر القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزراة ستسعى إلى استيراد بواخر، من جانبها، عبر الدعم الحكومي.