السفير السعودى بالأمم المتحدة: إدارة بايدن ستفهم ضرورة توقيع اتفاق جديد مع إيران

كتب أحمد عرفة

قال عبد الله المعلمي السفير السعودى بالأمم المتحدة، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستفهم أنه لا بد من توقيع اتفاق جديد مع إيران، وفقا لمصادر إعلامية.



وقبلها أكد ممثل إيران فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران دخلت مرحلة جديدة بخصوص تخصيب اليورانيوم، وفقا لمصادر إعلامية.



وضغطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والولايات المتحدة على إيران، اليوم الأربعاء، لتقديم تفسير نهائي حول مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها قبل نحو عامين فى موقع قديم لكنه غير معلن وصفته إسرائيل بأنه "مستودع نووي سرى".



وفى وقت سابق أكد ممثل إيران فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران دخلت مرحلة جديدة بخصوص تخصيب اليورانيوم، وفقا لمصادر إعلامية.

وضغطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والولايات المتحدة على إيران، اليوم الأربعاء، لتقديم تفسير نهائي حول مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها قبل نحو عامين في موقع قديم لكنه غير معلن وصفته إسرائيل بأنه "مستودع نووي سرى".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد لفت الانتباه إلى موقع تورقوز آباد فى طهران في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة في سبتمبر 2018، وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته، ووصفته إيران بأنه منشأة لتنظيف السجاد.