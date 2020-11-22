اليوم السابع
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الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:48 م
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السعودية تلزم منظمي الرحلات بالتأمين على السياح ضد جميع المخاطر

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:34 م
السعودية تلزم منظمي الرحلات بالتأمين على السياح ضد جميع المخاطر أحد المقاصد السياحية فى السعودية
وكالات

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قررت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلزام منظمي الرحلات بالتأمين على السياح ضد جميع المخاطر ، حسبما ذكرت صحيفة " المدينة " .
 
وبحسب الصحيفة فقد ألزمت لائحة منظمي الرحلات السياحية الحاصلين على تراخيص بوثيقة تأمين على السياح ضد جميع الأخطار، ونصت اللائحة على أنه لا تجوز ممارسة خدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية وخدمات الإقامة والإيواء والإعاشة السياحية والترفيه والبرامج والإرشاد بدون الحصول على تراخيص من الوزارة.
 
كما تشترط التراخيص من أجل خدمات التأمين للسفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وخدمات إدارة الوجهات السياحية وأعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة و ترتيب خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
 
وألزمت اللائحة المرخص له بالتقيد بقرار مجلس الوزراء المتضمن إلزام المنشآت، والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة، والأمكنة التي تكتظ بالجمهور بالتأمين التعاوني.
 
وألزمت اللائحة منظم الرحلات السياحية بأن يغطي السياح، والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول، طيلة مدة الرخصة، ولمدة شهر بعد انقضائها ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.
 
وكانت السعودية اعلنت عن فتح التاشيرات السياحية لمواطنى 49 دولة ، كما أطلقت سلسلة واسعة من الفعاليات والمهرجانات لاستقطاب السياح من الخارج، وسط تطلعات بأن يساهم القطاع بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

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تامين ضد المخاطر

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