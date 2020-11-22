اليوم السابع
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السعودية تعلن تعديل تكلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:26 م
السعودية تعلن تعديل تكلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور خادم الحرمين الشريفين
وكالات

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وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برا، أو بحرا، أو جوا، بالنسبة للتكلفة والوقت، ويأتى ذلك في إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة، حيث يقضى التعديل الجديد بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.
 
وأشارت صحيفة "أم القرى" السعودية الرسمية، عبر موقعها الإلكترونى، إلى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، لتكون بالنص الآتى :
 
ـ تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.
 
ـ تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.
 
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