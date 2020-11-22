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الرى تقرر تخفيض مناسيب المصارف الزراعية استعدادا لاستقبال مياه الأمطار

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:00 ص
الرى تقرر تخفيض مناسيب المصارف الزراعية استعدادا لاستقبال مياه الأمطار أمطار
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تخفيض مناسيب المصارف الزراعية استعدادا لاستقبال أى كميات من مياه الأمطار خلال النوات التى تحدث فى موسم الشتاء.

وأضاف عبد الكريم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم متابعة الأمور على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز التنبؤ بالأمطار فى الوزارة لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة وذلك للتدخل الفورى حال حدوث أى مشكلة أو تلقى أى بلاغ، مشيرا إلى المعدات جاهزة للتحرك فور حدوث أى أزمة.

وأشار عبد الكريم إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تتابع من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتى تعمل على مدار الساعة حالة الأمطار والسيول قبل حدوثها من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.

واجتمع المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ونائبى مجلس الادارة للوجهين البحرى والقبلى و رؤساء الإدارات المركزية بأقاليم الصرف بالهيئة لمتابعة والاطمئنان على حال المصارف والجسور وجاهزية المعدات لمواجهة موسم الامطار الحالى، وكذلك التأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن الوزارة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك حتى انتهاء موسم الأمطار والسيول، و أن الوضع آمن فى شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود .

 


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